Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной

Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Минске переговоры между Россией и Украиной.
"Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда", – приводит слова Лукашенко "Интерфакс".
Белорусский лидер подчеркнул, что российская сторона не намерена оккупировать Украину и насаждать свои интересы. Это, по словам Лукашенко, является основой переговоров, на которую должен обратить внимание Владимир Зеленский.
Президент Белоруссии выразил уверенность, что переговоры станут шансом остановить эскалацию.
Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация Украины.
В Минобороны РФ сообщили, что российские ВС не наносят ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
Штаб силовой операции в Донбассе практически уничтожен – Пушилин
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