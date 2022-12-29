Путин принял участие в спуске подводного крейсера "Император Александр III"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного подводного ракетоносца "Император Александр III" по видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе церемонии приема новых кораблей в состав ВМФ РФ президент разрешил спуск подлодки на воду.

"Император Александр III" относится к атомным крейсерам проекта "Борей-А". Корабль способен нести на борту 16 межконтинентальных ракет "Булава". Ходовые испытания подлодки должны стартовать в июне 2023 года.

В составе российского военного флота служат уже шесть субмарин типа "Борей-А". Минобороны РФ планирует построить еще четыре таких подлодки.

Ранее Путин заявил, что темпы строительства военных кораблей в России будут повышаться. Он подчеркнул индивидуальность новейших российских атомных крейсеров, которые не имеют аналогов в мире.

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