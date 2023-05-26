Разведывательный корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе. Здесь он пополнит запасы, после чего продолжит выполнение задач.

По данным Минобороны, в Черном море экипаж обеспечивал безопасность газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". А также следил за обстановкой в юго-западной части Черного моря в рамках зерновой сделки.

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