Наибольшее число осадков выпало на западе, юге и в центральных районах Москвы 25 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Наибольшее число осадков зафиксировали на западе, юге и в центральных районах Москвы 25 мая. Водосточная сеть приняла временные скопления воды за 10–15 минут, сообщает Мосводосток в своем телеграм-канале.

"В Москве прошел дождь интенсивностью около 10 миллиметров", – подчеркивается в сообщении.

Бригады предприятия ведут работу по открытию водоприемных решеток для пропуска воды после дождя. Также они используют откачивающую технику.

Кроме того, временные скопления воды выявили на Боровском шоссе, улицах Ленивке, Большой Бронной и на Ленинском проспекте.

Специалисты Мосводостока добавили, что осадки могут сохраниться до конца этого дня.

До этого в столице объявили желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 21:00 четверга, 25 мая. Причинами стали ливень, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ранее говорилось, что на улицах Москвы появились 300 бригад и 290 единиц специализированной техники государственного унитарного предприятия "Мосводостока". Работники проводят проверки в дождеприемных колодцах и при необходимости очищают их от листвы и грязи.