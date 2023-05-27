Военных экипажа корабля "Иван Хурс", отбивших атаку БПЛА, наградили

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Членов экипажа российского корабля "Иван Хурс", которые ликвидировали морские дроны, представили к боевым наградам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно информации, наград удостоились старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров и старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман. Они получили ордены За морские заслуги и медали Ушакова за проявленные мужество и отвагу.

"Военнослужащие своевременно обнаружили быстроходные цели, приближающиеся к российскому кораблю, и по команде командира корабля капитана 3 ранга Игоря Тарана огнем из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции", – отметило ведомство.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс" отбил атаку беспилотников ВСУ в районе пролива Босфор.

Инцидент произошел в 140 километрах к северо-восточной части Босфора. По информации ведомства, катера противника были ликвидированы путем применения штатного вооружения корабля РФ.