19 февраля, 16:15

Сугробы в столице к вечеру 19 февраля могут вырасти до 90 см

"Вопрос спорный": могут ли подарки быть плохими

Сугробы в рекордные 72 сантиметра были зафиксированы в Москве в 1994 году

"Специальный репортаж": протеин

Отбор школьников для участия в Большой арктической экспедиции начался в Москве

До начала весны осталось 9 дней

Высота снежного покрова увеличилась на 7 сантиметров в Москве

Участники СВО могут обратиться в любой центр "Мои документы" независимо от регистрации

Высота снега превысила 50 сантиметров на ВДНХ

Москвичи стали помогать застрявшим в снегу роботам-курьерам

Снежный циклон "Валли" полностью накрыл Москву и распространяется на соседние регионы. К вечеру 19 февраля сугробы могут вырасти до 90 сантиметров, что составляет более 70% месячной нормы осадков.

Синоптики отмечают, что снегопад претендует на звание самого мощного за всю историю метеонаблюдений. Москвичей попросили пересесть на метро, наземный общественный транспорт может опаздывать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина КомиссароваДиана ЖуковаЕлизавета Двирник

