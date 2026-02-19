Сугробы в столице к вечеру 19 февраля могут вырасти до 90 см

Снежный циклон "Валли" полностью накрыл Москву и распространяется на соседние регионы. К вечеру 19 февраля сугробы могут вырасти до 90 сантиметров, что составляет более 70% месячной нормы осадков.

Синоптики отмечают, что снегопад претендует на звание самого мощного за всю историю метеонаблюдений. Москвичей попросили пересесть на метро, наземный общественный транспорт может опаздывать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.