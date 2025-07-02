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02 июля, 16:30

Общество

В столице состоялся патриотический форум "Поколение героев"

В столице состоялся патриотический форум "Поколение героев"

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В Москве проходит форум "Поколение героев". На площадке в деловом пространстве на Покровке известные спортсмены, журналисты и общественные деятели встречаются с молодежью.

На форуме обсуждают важные темы – личную ответственность, дисциплину, стремление к успеху в профессии и спорте. Участниками стали студенты, курсанты, а также бойцы специальной военной операции (СВО).

Заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Артур Берлов отметил, что подобные мероприятия помогают формировать у молодых людей чувство патриотизма, а также способствуют преемственности поколений.

Серебряный призер Олимпиады Илья Авербух подчеркнул, что связь между разными поколениями – важнейшая задача современного общества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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