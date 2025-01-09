В Москве хулиганы атакуют машины пакетами со льдом

В столичном районе Очаково-Матвеевское неизвестные с верхних этажей многоэтажек бросают пакеты со льдом на припаркованные машины. Повреждения получили уже несколько автомобилей – у них разбиты стекла. Среди людей пострадавших нет, но местные жители опасаются выходить на улицу.

По словам очевидцев, такие инциденты происходят преимущественно ночью. На месте происшествий обнаружено множество пакетов с замороженным льдом.

Юристы поясняют, что если виновниками окажутся несовершеннолетние, ответственность за ущерб ляжет на их родителей. Владельцы поврежденных машин смогут взыскать компенсацию через оценку ущерба и последующее обращение в суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.