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07 сентября, 17:52

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К отшельнице Агафье Лыковой приставили охрану для защиты от медведей

"Безобразник, куда забрался!" Отшельница Агафья Лыкова пожаловалась на медведей

Самую известную отшельницу России преследуют медведи, причем один из хищников уже пытался напасть на женщину, которую теперь приходится защищать волонтерам. Подробности – в материале Москвы 24.

Охраняют круглосуточно

Фото: depositphotos/kyslynskyy​

Агафью Лыкову – отшельницу, живущую в глухой сибирской тайге – преследуют медведи. Хищники несколько раз предпринимали попытки напасть на женщину, но обходилось без серьезных последствий. Теперь, чтобы защитить затворницу, возле ее хижины дежурят волонтеры и работники церкви, сообщил телеграм-канал Mash.

Помощники постоянно находятся в хижине Лыковой и имеют при себе шумовые петарды и сигнальные ракеты для отпугивания зверей. В свою очередь, у самой Агафьи сохранилось ружье, доставшееся от деда. При этом у Лыковой даже есть излюбленные виды петард, которые она называет "треуголки": женщина и сама кидает их, чтобы отпугнуть зверей.

По данным журналистов, один из медведей пытался напасть на Агафью на одном из склонов в лесу: зверь подкараулил женщину и внезапно рванул в ее сторону, но остановился в 20 метрах. Предположительно, он решил просто припугнуть ее, сообщает сайт "Комсомольской правды" – Красноярск.

Агафья не растерялась: она не бросилась бежать, а спокойно отошла к избе, вошла в нее и сразу вызвала помощь. До этого, в апреле, к хижине приходил еще один зверь и утащил ее собаку Белоснежку.

По мнению экспертов, Агафью преследует медведь-"новичок". По словам журналистов, которые навещали отшельницу в июне, они видели "бывалого" – черного медведя с вытянутой мордой, который старался обходить жилище Лыковой стороной. Молодой же – светло-коричневый и более агрессивный.

По словам духовника отшельницы Игоря Мельникова, сама Лыкова не боится медведей и рассказывает о них с улыбкой.

"Действительно, Агафья звонила и говорила мне про это: отгоняли петардами, стреляли. Правда, она рассказывала все это с каким-то полусмехом. В ее голосе не было испуга, ничего такого. Мол, "безобразник, куда забрался! Потом гоняли-гоняли его, а он где-то спрятался". Перепуга в ее голосе я не услышал", – вспомнил он.

Местный журналист Андрей Гришаков также рассказал, что одного из хищников видели недалеко от дома отшельницы. Медведь совсем не боится людей, что говорит о голодном состоянии зверя.

Последняя представительница семьи старообрядцев

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Агафья Лыкова – младший член семьи старообрядцев, бежавших от религиозного преследования в конце 1930-х. Семейство случайно обнаружили советские геологи только в 1978 году во время исследования отдаленных районов тайги Красноярского края.

Когда Лыковы впервые столкнулись с внешним миром, они были убеждены, что он давно разрушен войнами. Они не знали ни о событиях Второй мировой, ни о развитии СССР. Семья жила в полном информационном вакууме.

Постепенно им начали оказывать медицинскую, продовольственную и вещевую помощь, но Лыковы стремились сохранить привычный уклад жизни.

Сама Агафья родилась в 1944-м, и за долгие годы в тайге похоронила всех близких родственников, однако продолжает жить в той же хижине. Она держит коз, домашнюю птицу, собак и кошек.

Рядом с домом Агафьи находится старообрядческий поселок Килинск. Жители уговаривали женщину быть поближе к цивилизации и обещали построить для нее дом. Однако Агафья соглашается только гостить, жить же предпочитает в тайге. К ней периодически приезжают волонтеры и дальние родственники, которые привозят ей посылки и забирают ее письма.

Попросила новую козу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Маским Денисов​

Агафья Лыкова часто звонит своему духовнику. Летом 2026 года она поделилась с ним, что работе у дома мешали то дождь, то жара, а также пожаловалась на возраст, сообщает krsk.aif.ru.

"Восемьдесят второй год, а я то серпом, то литовкой машу", – сказала женщина.

Она рассказала, что хотела бы заготовить побольше травы на зиму, но в жару работать получается либо рано утром, либо когда солнце заходит за гору. Еще одним поводом для переживаний стали козы: одна не доилась, а у второй слишком жидкое молоко. Отшельница тогда попросила, чтобы ей привезли новую козу.

При этом Агафья рассказала и о положительных моментах: например, о том, что ее курица вывела цыплят.

В свою очередь, инспекторы помогли ей с заготовкой сена и построили новый кордон: прежний каждую весну страдал от паводков, поэтому его соорудили выше. Материалы завезли еще в прошлом году, но добраться до участка тогда не получилось из-за заторов на реке Еринат. Также помощники подправили ступеньки на лестнице к воде.

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