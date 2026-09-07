К отшельнице Агафье Лыковой приставили охрану для защиты от медведей

Самую известную отшельницу России преследуют медведи, причем один из хищников уже пытался напасть на женщину, которую теперь приходится защищать волонтерам. Подробности – в материале Москвы 24.

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Агафью Лыкову – отшельницу, живущую в глухой сибирской тайге – преследуют медведи. Хищники несколько раз предпринимали попытки напасть на женщину, но обходилось без серьезных последствий. Теперь, чтобы защитить затворницу, возле ее хижины дежурят волонтеры и работники церкви, сообщил телеграм-канал Mash.

Помощники постоянно находятся в хижине Лыковой и имеют при себе шумовые петарды и сигнальные ракеты для отпугивания зверей. В свою очередь, у самой Агафьи сохранилось ружье, доставшееся от деда. При этом у Лыковой даже есть излюбленные виды петард, которые она называет "треуголки": женщина и сама кидает их, чтобы отпугнуть зверей.

По данным журналистов, один из медведей пытался напасть на Агафью на одном из склонов в лесу: зверь подкараулил женщину и внезапно рванул в ее сторону, но остановился в 20 метрах. Предположительно, он решил просто припугнуть ее, сообщает сайт "Комсомольской правды" – Красноярск.

Агафья не растерялась: она не бросилась бежать, а спокойно отошла к избе, вошла в нее и сразу вызвала помощь. До этого, в апреле, к хижине приходил еще один зверь и утащил ее собаку Белоснежку.

По мнению экспертов, Агафью преследует медведь-"новичок". По словам журналистов, которые навещали отшельницу в июне, они видели "бывалого" – черного медведя с вытянутой мордой, который старался обходить жилище Лыковой стороной. Молодой же – светло-коричневый и более агрессивный.

По словам духовника отшельницы Игоря Мельникова, сама Лыкова не боится медведей и рассказывает о них с улыбкой.

"Действительно, Агафья звонила и говорила мне про это: отгоняли петардами, стреляли. Правда, она рассказывала все это с каким-то полусмехом. В ее голосе не было испуга, ничего такого. Мол, "безобразник, куда забрался! Потом гоняли-гоняли его, а он где-то спрятался". Перепуга в ее голосе я не услышал", – вспомнил он.

Местный журналист Андрей Гришаков также рассказал, что одного из хищников видели недалеко от дома отшельницы. Медведь совсем не боится людей, что говорит о голодном состоянии зверя.

Последняя представительница семьи старообрядцев

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Агафья Лыкова – младший член семьи старообрядцев, бежавших от религиозного преследования в конце 1930-х. Семейство случайно обнаружили советские геологи только в 1978 году во время исследования отдаленных районов тайги Красноярского края.

Когда Лыковы впервые столкнулись с внешним миром, они были убеждены, что он давно разрушен войнами. Они не знали ни о событиях Второй мировой, ни о развитии СССР. Семья жила в полном информационном вакууме.

Постепенно им начали оказывать медицинскую, продовольственную и вещевую помощь, но Лыковы стремились сохранить привычный уклад жизни.

Сама Агафья родилась в 1944-м, и за долгие годы в тайге похоронила всех близких родственников, однако продолжает жить в той же хижине. Она держит коз, домашнюю птицу, собак и кошек.

Рядом с домом Агафьи находится старообрядческий поселок Килинск. Жители уговаривали женщину быть поближе к цивилизации и обещали построить для нее дом. Однако Агафья соглашается только гостить, жить же предпочитает в тайге. К ней периодически приезжают волонтеры и дальние родственники, которые привозят ей посылки и забирают ее письма.

Попросила новую козу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Маским Денисов​

Агафья Лыкова часто звонит своему духовнику. Летом 2026 года она поделилась с ним, что работе у дома мешали то дождь, то жара, а также пожаловалась на возраст, сообщает krsk.aif.ru.

"Восемьдесят второй год, а я то серпом, то литовкой машу", – сказала женщина.

Она рассказала, что хотела бы заготовить побольше травы на зиму, но в жару работать получается либо рано утром, либо когда солнце заходит за гору. Еще одним поводом для переживаний стали козы: одна не доилась, а у второй слишком жидкое молоко. Отшельница тогда попросила, чтобы ей привезли новую козу.

При этом Агафья рассказала и о положительных моментах: например, о том, что ее курица вывела цыплят.

В свою очередь, инспекторы помогли ей с заготовкой сена и построили новый кордон: прежний каждую весну страдал от паводков, поэтому его соорудили выше. Материалы завезли еще в прошлом году, но добраться до участка тогда не получилось из-за заторов на реке Еринат. Также помощники подправили ступеньки на лестнице к воде.