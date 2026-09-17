"Новости дня": дом по программе реновации появится в районе Новогиреево

Дом по программе реновации построят в районе Новогиреево. Возведут его на месте старой пятиэтажки 1967 года. Это будет современное жилье с развитой инфраструктурой.

Квартиры по реновации передают жителям уже с готовой отделкой в светлых тонах. Продумывают в доме каждую деталь – оборудуют специальные квартиры для маломобильных жителей. На первых этажах домов по реновации обычно появляются магазины, кафе, салоны красоты и образовательные центры.

Подробнее – в программе "Новости дня".