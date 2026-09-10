"Новости дня": новый квартал появится на месте трех пятиэтажек в Фили-Давыдково

Новый квартал появится на месте трех старых пятиэтажек на Минской улице в районе Фили-Давыдково. Две из них включены в программу реновации, третью включили в проект комплексного развития территорий по решению жителей.

Новые квартиры сдают с улучшенной отделкой, город предоставляет бесплатных грузчиков. Сегодня в Москве реализуют около 500 проектов комплексного развития территорий. Бывшие промзоны и пустующие участки превращают в комфортные пространства с инфраструктурой и рабочими местами.

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