Мощи Дмитрия Донского разместили рядом с мощами Спиридона Тримифунтского в Москве

Мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского находятся рядом с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве. Тысячи верующих выстроились в общую очередь, чтобы приложиться к святыням. Время ожидания составляет около 4,5 часа.

Мощи Спиридона Тримифунтского доступны для паломников с 15 по 20 сентября, а частица мощей Дмитрия Донского находится в храме с 7 по 20 сентября. С 15 по 19 сентября доступ в очередь организован с 08:00 до 20:00, 20 сентября попасть в очередь можно с 08:00 до 14:00.

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