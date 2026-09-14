Специалисты проверят состояние иконы Андрея Рублева "Святая Троица"

Специалисты Третьяковской галереи проверят состояние иконы Андрея Рублева "Святая Троица". Образ перенесли в реставрационные мастерские Троице-Сергиевой лавры.

В Московской патриархии пояснили, что договор между Третьяковской галереей и Лаврой позволяет для такой проверки извлекать икону из специализированной климатической витрины и перемещать ее в подготовленное помещение на территории монастыря.

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