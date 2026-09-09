"Торги Москвы": машино-места на городских торгах

За первое полугодие на городских торгах реализовали 4,9 тысячи машино-мест. Это более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Участвовать в аукционах могут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Какая конкуренция за машино-места на городских торгах? Какова процедура торгов? И какие парковочные места город выставил на аукцион недавно?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.