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09 сентября, 21:00

Транспорт

"Торги Москвы": машино-места на городских торгах

"Торги Москвы": машино-места на городских торгах

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За первое полугодие на городских торгах реализовали 4,9 тысячи машино-мест. Это более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Участвовать в аукционах могут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Какая конкуренция за машино-места на городских торгах? Какова процедура торгов? И какие парковочные места город выставил на аукцион недавно?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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