06 мая, 04:58

Общество
Диетолог Тутельян назвал свинину и баранину самым полезным мясом для шашлыка

Фото: depositphotos/timolina

Самым полезным мясом для шашлыка является нежирная свинина и баранина. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян.

Эксперт рекомендует готовить шашлык из нежирных сортов мяса. По его мнению, наиболее полезным выбором станут постная свинина и традиционная баранина, так как избыток жира добавляет блюду лишь пустые калории.

Тутельян подчеркнул, что для снижения нагрузки на пищеварительную систему и баланса питательных веществ шашлык оптимально дополнить свежими овощами и зеленью, в частности помидорами и огурцами.

Также он напомнил, что порция мяса весом около 200 граммов – это хороший, умеренный объем. Две такие порции эксперт назвал пограничным значением, а три – уже явным перебором. Главное правило, отметил эксперт, – не допускать переедания, чтобы избежать тяжести в животе и дискомфорта.

Диетолог напомнил, что, несмотря на всю важность мяса для организма, злоупотребление шашлыком грозит неприятными последствиями. Особую осторожность рекомендовано соблюдать людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, поскольку избыток острой или жирной пищи способен вызвать обострение гастрита или язвенной болезни.

Ранее в МЧС РФ предупредили, что при готовке шашлыков гражданам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В ведомстве напомнили, что устанавливать мангал необходимо в специально отведенном для этого месте на ровной площадке на расстоянии не менее пяти метров от деревьев и сухой травы.

МЧС напомнило россиянам о правилах жарки шашлыка на даче

