Синоптик спрогнозировал прекращение дождей в Москве к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 30 июня, в Москве выпадет 10% от месячной нормы осадков, но к концу недели температура воздуха прогреется до 25 градусов и погода в городе снова станет теплой, заявил руководитель центра"Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает "Говорит Москва".

"Сегодня день с дождем. Дождь будет идти практически целый день с небольшими короткими перерывами. Но он уже другого характера, мы в другой части этого циклона: более прохладный день, нежели вчера", – сказал он.

Синоптик добавил, что в пятницу грозы уже не будут настолько сильными и заметными, к тому же они будут иметь локальный характер.

В эту субботу, 1 июля, дожди продолжатся, однако к концу недели, 2 июля, выпадение осадков должно прекратиться, подчеркнул Шувалов.

По его словам, этим летом в столице не было зафиксировано погодных аномалий, а обильные дожди, которые сопровождаются грозами и сильным ветром, являются характерной чертой для летнего сезона.

"Не нужно думать, что на нас свалилась какая-то аномалия. У нас была аномалия до этого – дефицит по количеству осадков, выпало меньше трети месячной нормы. Последний день и последняя неделя существенно поправили это положение", – отметил синоптик.

Ранее в российском Гидрометцентре заявляли, что сухая и теплая погода в столице установится 4 июля. Отмечалось, что в понедельник, 3 июля, возможна переменная облачность с небольшим выпадением осадков, днем температура воздуха составит 21–26 градусов.

Во вторник, 4 июля, ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов.



Синоптики предупредили о возможном граде 30 июня в столице