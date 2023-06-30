Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостановило работу из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ временно прекратило работу из-за сильных порывов ветра и дождя в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

"В целях безопасности посетителей, а также согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 метров в секунду, а также когда средняя скорость ветра у вершины колонны, измеренная за 10 минут, превышает 12 метров в секунду, работа аттракциона прекращается", – заявили представители "Солнца Москвы".

Отмечается, что колесо обозрения продолжит свою работу в тот момент, когда погода в столице улучшится.

Ранее специалист информационного агентства "Метеновости" Татьяна Позднякова сообщала, что в пятницу, 30 июня, в Москве может выпасть почти 25% месячной нормы осадков.

Она обратила внимание на то, что месячная норма по дождям, которая в июне составляет 77 миллиметров, уже перевыполнена на 126%. Синоптик добавила, что в пятницу местами в столице еще может выпасть до 18 миллиметров осадков.



Колесо обозрения "Солнце Москвы" временно прекратило работу из-за сильного ветра