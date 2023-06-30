Столичных водителей призвали быть внимательными из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дептранс Москвы призвал автомобилистов быть внимательными за рулем из-за непогоды. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

По прогнозам синоптиков, до 20:00 в Москве ожидается дождь, гроза и сильный ветер. В связи с этим водителям следует держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 30 июня, в Москве выпадет 10% от месячной нормы осадков. Дождь будет идти практически целый день с небольшими короткими перерывами.

В субботу, 1 июля, дожди продолжатся, однако к концу недели, 2 июля, выпадение осадков должно прекратиться, температура воздуха прогреется до 25 градусов и погода в городе снова станет теплой.

Синоптики предупредили о возможном граде 30 июня в столице