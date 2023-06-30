Задолженность россиян перед банками превысила 30 триллионов рублей – СМИ

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Совокупная задолженность россиян перед банками превысила 30 триллионов рублей по состоянию на 1 мая 2023 года. Об этом со ссылкой на данные ЦБ РФ сообщает газета "Известия".

"По данным ЦБ на 1 мая, совокупные долги россиян перед кредитными организациями составили 30,22 триллиона рублей. Месяцем ранее – по итогам 1 квартала – эта цифра достигала 27,8 триллиона рублей, увеличившись с 26,9 триллиона рублей на конец 2022 года", – указано в сообщении.

Кроме того, уровень закредитованности россиян (отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу) по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%, пишет газета.

Эксперты отмечают, что рост закредитованности мог произойти на фоне адаптации банковской системы и заемщиков к новым реалиям, так как в прошлом году на фоне нестабильной ситуации банки ужесточили выдачу кредитов, опасаясь массовых дефолтов.

Ранее исследование аналитического центра НАФИ показало, что 50% заемщиков испытывали трудности с выплатой потребительского кредита, ипотеки и автокредита за последние 12 месяцев. Чаще всего испытывали трудности по выплате кредитов люди в возрасте 25–34 лет и те, у кого нет высшего образования.

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