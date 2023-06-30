Центробанк введет новые требования к микрофинансовым займам с 1 июля

С 1 июля Центробанк введет новые требования к микрофинансовым займам. По договору сроком до года кредитор ни при каких условиях не сможет начислять проценты или штрафы, превышающие 130% от суммы основного долга. Например, при кредите в 10 тысяч рублей заемщик должен будет выплатить не больше 23 тысяч.

Кроме того, ЦБ понизил потолок ставки. Все эти меры принимаются, чтобы ограничить рост закредитованности населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.