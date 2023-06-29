ЦБ и правительство РФ предложили возмещать россиянам убытки от мошенников

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Банк России и кабмин предложили возмещать убытки гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Об этом сообщает газета "Известия".

Речь идет об изменении закона "О национальной платежной системе". Российские власти планируют обязать кредитные организации возмещать сумму перевода, если он совершен на счет получателя из черного списка мошенников.

В случае принятия поправок российские банки станут замораживать переводы по сомнительным операциям, чтобы у клиента была возможность отменить трансакцию.

"Введение обязательства возмещать суммы переводов на счета мошенников создает стимул для банков повышать свой уровень безопасности и предотвращать мошеннические операции. Вырастет и осведомленность клиентов. Клиенты станут более осведомленными и осторожными при совершении финансовых операций", – выразила мнение управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

Вместе с тем, по мнению Косаревой, внедрение таких нововведений требует новых систем мониторинга, расширения баз данных, обновления программного обеспечения и прочих технологических процессов.

В противном случае меры приведут к задержкам и ошибкам при возмещении потерь клиентов, а также к росту числа спорных случаев, резюмировала Косарева.

Кроме того, клиенты могут злоупотреблять системой компенсаций. В частности, заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко подчеркнула, что некоторые граждане могут подавать ложные заявления о мошенничестве и увеличивать нагрузку на банки.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества. Он связан с предложениями "работы" в известной компании по продаже косметики и парфюмерии.

Принявшим предложение о "трудоустройстве" направляют задания, за выполнение каждого из которых обязуются начислять оплату. Однако после начисления суммы вывести ее нельзя.

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