Мошенники придумали новую схему обмана с "работой" по оценке отелей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мошенники придумали новый способ обманывать россиян, предлагая своим жертвам "работу" по оценке отелей в сервисе Booking. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Как рассказали в кредитной организации, схема состоит из нескольких этапов. Сначала потенциальной жертве приходит СМС с предложением о работе по оценке как самого сервиса, так и размещенных в нем фотографий отелей. При нажатии на ссылку человек попадает в телеграм-канал, где он якобы должен обсудить условия работы.

Тем не менее после перехода в телеграм-канал тема разговора меняется, и жертве уже предлагают работу по оценке товаров онлайн-магазинов с заработком до нескольких десятков тысяч рублей в день. Предварительно человеку потребуется зарегистрироваться, сам процесс при этом проходит через фишинговый сайт.

После прохождения регистрации пользователя просят внести на указанный счет определенную сумму, что якобы необходимо для начала работы. После каждого "рабочего дня" внесенная сумма увеличивается в несколько раз, однако вывести средства невозможно, а связаться с менеджером уже не получится.

Ранее в РФ зафиксировали серьезный рост числа попыток телефонного мошенничества. В 2022 году их количество достигало 5 миллионов в сутки, а сегодня этот показатель составляет 8,6 миллиона. Причем 77% звонков злоумышленников приходится на схему с переводом или взносом на якобы безопасный счет.



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