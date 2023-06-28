Аналитик рассказал, как повышение ключевой ставки повлияет на жизнь россиян

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Если Банк России решит повысить ключевую ставку, то предприятиям страны станет сложнее работать, а цены во многих магазинах заметно повысятся, заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщает телеканал "360".

"Ключевая ставка – ставка ЦБ, на которую ориентируются при назначении своих ставок по кредиту все остальные коммерческие банки. Эта ставка используется в качестве рычага денежно-кредитной политики для воздействия на всю экономику со стороны Центрального банка", – объяснил он.

По его словам, коммерческие банки используют ставку при кредитовании физических лиц или предприятий, промышленности в РФ. Если она начнет увеличиваться, то, соответственно, повысится и стоимость кредита для клиентов банков.

"Это сдерживает развитие предприятий и их производственную деятельность", – сказал эксперт.

Центробанк РФ решает, что именно делать с ключевой ставкой исходя из того, что при ее увеличении уровень инфляции в стране будет снижаться или повышаться. При этом сама инфляция бывает разной, и она не всегда напрямую зависит от действий регулятора, отметил Беляев.

"То, что экономике будет работать сложнее с повышенной ключевой ставкой, это совершенно очевидно и совершенно понятно", – подчеркнул финансовый аналитик.

Помимо этого, повышение ключевой ставки позволяет влиять на развитие экономики, что может привести к ухудшению других сфер, повышению цен на многие товары и услуги, резюмировал он.

Ранее зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин допустил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России. По его словам, если это произойдет, то впервые с сентября прошлого года – все это время она не менялась. В данный момент ключевая ставка в РФ составляет 7,5%.

При этом в Минэкономразвития отмечали, что ведомство ожидает от ЦБ РФ взвешенного решения по ключевой ставке, в том числе ориентируясь на потребности обеспечения ресурсами структурной перестройки экономики.



В Центробанке допустили повышение ключевой ставки