Налоги от сверхприбыли направят на поддержку семей с детьми – Силуанов

Фото: kremlin.ru

Средства, которые будут поступать в российский бюджет от налога на сверхприбыль компаний, направят на поддержку семей с детьми. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он уточнил, что закон о налогообложении сверхприбыли затронет крупные предприятия, прибыль которых превышает 1 миллиард рублей. В этом году размер единовременных отчислений в бюджет для них составит 5%.

"Деньги от этих поступлений пойдут <...> на реализацию социальных расходов. <...> Мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей", – цитирует министра РИА Новости.

В начале июня стало известно, что комиссия кабмина одобрила проект закона о налоге для компаний на сверхприбыль прошлых лет. Минюст затем назвал некоторые пункты документа не соответствующими Конституции, однако позже стало известно, что замечания ведомства урегулировали.

