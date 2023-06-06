В Минюсте РФ заявили об урегулировании замечаний к закону о налоге на сверхприбыль

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Минюст РФ не имеет замечаний к текущей версии законопроекта о налоге на сверхприбыль, поскольку ранее отмеченные пункты были урегулированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о проекте Федерального закона "О внесении изменений в часть 1 и статью 270 части 2 Налогового кодекса РФ" и проекте Федерального закона "О налоге на сверхприбыль прошлых лет".

"Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности", – говорится в сообщении.

До этого СМИ, ссылаясь на пакет документов проекта, сообщили о несогласии Минюста РФ с основаниями для освобождения некоторых добывающих отраслей от налога и назвал некоторые пункты законопроекта на сверхприбыль прошлых лет не соответствующими Конституции РФ. В первом случае ведомство указало на невнятность обоснований для освобождения отраслей от налога.

