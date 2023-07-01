Москвичам пообещали "тропически теплые" ночи на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Следующая неделя в Москве отметится теплой погодой, ночами температура будет доходить до 19 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие – 14–16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города – 17–19. Просто тропически теплые ночи", – приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что со вторника, 4 июля, дневная температура в Москве составит 24 – 28 градусов, и такой погода останется до конца рабочей недели.

Ведущий специалиста центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что в июле ожидаемая среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5–2 градуса. По его словам, жаркая погода станет наиболее заметна во второй половине месяца, в некоторые июльские дни столбики термометров могут показать отметку в 30 градусов.

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