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Новый учебник по истории РФ, который предназначен для вузов, будет разделен на 30 глав. Специалисты уже приступили к работе над текстом. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки России.

"В нем будут содержательное "ядро" и материалы об истории тех отраслей, которые изучают студенты. По замыслу составителей эти "отраслевые" сюжеты будут органично вплетаться в общий рассказ об истории России", – отмечается в публикации.

Так, по информации ведомства, рассматриваются варианты пособия с блоками по истории транспорта, народного образования, инженерного дела, культуры, медицины, сельского хозяйства и других отраслей.

В министерстве уточнили, что всего предусмотрено девять предметных областей и 58 укрупненных групп специальностей. Таким образом, даже у студентов, программа которых не связана с историей, появится заинтересованность в предмете.

Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщал, что главу о репрессированных народах изменят в новом учебнике истории России для 10–11-х классов.

В частности, речь идет о главе, где говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами чеченцев, карачаевцев, калмыков, балкарцев, ингушей и крымских татар власти СССР в 1943–1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов и подвергнуть их насильственному переселению в восточные регионы.



Новый учебник истории старшеклассников отредактируют в одном абзаце