Актер Харатьян обратился в суд из-за проблем с автомобилем

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российский актер Дмитрий Харатьян подал иск в Хорошёвский суд Москвы из-за возникших проблем с автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Из иска следует, что актер купил машину у ООО "НЕО Карс Бел", однако позже он узнал из СМИ, что этот дилер продавал людям премиальные китайские электромобили и их гибриды, которые были в залоге. Харатьян выяснил, что и его автомобиль находится в залоге у ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко".

В связи с этим актер попросил суд признать его добросовестным покупателем, прекратить залог авто и снять запрет на регистрацию машины. Заседание по этому делу запланировано на 29 октября.

Ранее мошенники с помощью нейросети пытались выманить у директора певца Александра Буйнова Сергея Пудовкина крупную сумму в криптовалюте. Как уточнил представитель исполнителя, аферисты от имени деятеля вступили с ним в переписку в Telegram. Они прислали сгенерированное нейросетью видео, чтобы подтвердить, что разговор ведет именно Буйнов.

