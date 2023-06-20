Актер сериала "Маргоша" стал жертвой мошенников

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Полиция организовала проверку после заявления актера из сериала "Маргоша" Дмитрия Полесюка. Артист попросил привлечь к ответственности мошенника, которые украл у него почти 13 миллионов рублей при покупке квартиры в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Он сообщил, что ему позвонил неизвестный, представился менеджером по недвижимости и предложил помощь в оформлении документов при покупке квартиры в Москве. Актер передал мужчине 12,8 миллиона рублей для заключения сделки, но спустя некоторое время звонивший ему сотрудник перестал отвечать на звонки", – говорится в сообщении.

Сейчас полиция ищет злоумышленника. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт обращения Полесюка к правоохранителям с заявлением о мошеннических действиях.

Ранее сообщалось, что столичный 26-летний таксист обманул злоумышленников и вернул пенсионерке полмиллиона рублей. Он должен был отвезти сумку 84-летней женщины в подмосковный город Лобню, однако подозрительный заказчик, который требовал ехать быстрее, насторожил водителя.