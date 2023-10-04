Суд лишил актрису Ингеборгу Дапкунайте регистрации в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пресненский суд Москвы снял актрису Ингеборгу Дапкунайте с регистрационного учета в квартире, которая раньше принадлежала актрисе. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил исковое заявление о признании утратившим права пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета", – рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что исковое заявление подавали новые владельцы трехкомнатной квартиры, которая раньше принадлежала Дапкунайте. Дело в том, что они не могли в ней зарегистрироваться, поскольку актриса, продав жилье, не снялась с учета и уехала из России.

При этом в рамках разбирательства Дапкунайте не возражала против того, чтобы ее сняли с регистрационного учета, и настаивала на том, чтобы иск был рассмотрен в ее отсутствие.

Ранее стало известно, что саратовский бизнесмен Анатолий Рыськов подал в суд на Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте. Предприниматель потребовал, чтобы те снесли пирс, расположенный на границе их земельных участков.

