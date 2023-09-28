Мосгорсуд подтвердил взыскание 400 тысяч рублей долга с Данилы Козловского

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы о взыскании с актера Данилы Козловского 400 тысяч рублей по иску агентства недвижимости "БЦ Машкова, 13". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Собеседница агентства сказала, что судебное постановление оставлено без изменений, а жалоба представителя Козловского – без удовлетворения.

20 декабря 2022 года районный суд частично удовлетворил иск ООО "БЦ Машкова, 13" к Козловскому. Истец взыскал с актера 400 тысяч рублей, хотя изначально просил более 800 тысяч рублей.

Козловский купил квартиру в ЖК "Современник" через агентство "БЦ Машкова, 13", однако вскоре оно заявило о своем банкротстве. Спустя время управляющий от имени агентства подал в суд на актера, заявив, что у него имеется задолженность по договору купли-продажи. Актер это отрицал.

Всего ООО "БЦ Машкова, 13" подало в суд на 20 человек. Компания требует оплатить долги в размере от 1,5 до 6 миллионов рублей за недвижимость на улице Машкова. Конкурсный управляющий считает, что новые владельцы не полностью рассчитались за приобретенное жилье.