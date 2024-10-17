Семь членов ОПГ 90-х годов задержаны в Москве

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

В Москве задержаны семь членов организованной преступной группы (ОПГ), которые в период с 1998 по 2006 год при помощи огнестрельного оружия убили пять человек, сообщает Росгвардия в своем телеграм-канале.

"В ходе обысков по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату", – говорится в сообщении.

Помимо убийств, группа обвиняется в одном покушении на жизнь. В настоящее время участникам ОПГ предъявлено обвинение.

Задержание происходило при участии спецназа Росгвардии, столичного СК и УУР ГУ МВД при силовой поддержке ОМОН "Авангард".

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о семи участниках ОПГ, обвиняемых в мошенничестве и других преступлениях, совершенных в Московском регионе. Следователи выяснили, что с 2011 по 2019 год организатор и участники создали ОПГ для совершения тяжких преступлений против собственности.

Обвиняемые путем обмана завладели правом собственности на 24 квартиры в Москве, одну квартиру и два земельных участка в Московской области.