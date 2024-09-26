СК завершил расследование дела семи участников ОПГ о хищении квартир в Московском регионе

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о семи участниках ОПГ, обвиняемых в мошенничестве и ряде других преступлений, совершенных на территории Московского региона, передает пресс-служба главка СК РФ по столице.

Учитывая роль каждого, им вменяют преступления, предусматриваемые статьями "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Похищение человека", "Незаконное лишение свободы", "Мошенничество" (24 эпизода), "Покушение на мошенничество", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" (21 эпизод).

Следователи выяснили, что с 2011 по 2019 год организатор и участники, имея умысел на получение нелегального дохода, создали ОПГ для совершения тяжких преступлений против собственности. Они привлекли соучастников, обеспечивающих изготовление поддельных документов.

Обвиняемые путем обмана завладели правом собственности на 24 квартиры в Москве, одну квартиру и два земельных участка в Московской области и попытались оформить право собственности еще на две столичные квартиры. Кроме того, они похитили со счетов пяти умерших граждан денежные вклады, а также совершили сделки с имуществом, заведомо приобретенным преступным путем.

При этом для реализации своего преступного умысла соучастники похитили 4 собственников квартир. Общей ущерб их действий превысил сумму в 260 миллионов рублей.

Всего в ходе расследования правоохранители провели более 250 допросов свидетелей и потерпевших, свыше 150 обысков и выемок, а также назначили и провели более 250 оценочных, почерковедческих и технико-криминалистических судебных экспертиз.

Помимо этого, для обращения имущества в собственность столичного департамента городского имущества и обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков суд наложил арест на имущество. В данный момент СК передал всю доказательную базу в суд, заключили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет объявил об окончании расследования дела об организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком.

Следователи выяснили, что члены ОПГ не позднее 11 декабря 2023 года начали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законов РФ. Большая часть иностранных граждан такими знаниями не обладала, однако преступные действия ОПГ помогли мигрантам оформить себе вид на жительство на территории столичного региона.