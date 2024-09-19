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19 сентября, 10:29

Происшествия

СК завершил расследование дела о поддельных сертификатах для мигрантов

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

СК завершил расследование дела об организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Об этом пишет пресс-служба столичного управления СК РФ.

Следователи выяснили, что члены организованной преступной группы (ОПГ) не позднее 11 декабря 2023 года начали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законов РФ. Большая часть иностранных граждан такими знаниями не обладала, однако преступные действия ОПГ помогли мигрантам оформить себе вид на жительство на территории столичного региона. По данным ведомства, в состав преступной группы входил сотрудник Института русского языка имени Пушкина.

Следователи смогли собрать достаточное количество доказательств, а сотрудники МВД аннулировали все незаконно оформленные документы иностранцев. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, а само дело направлено в суд.

Уголовное дело по данному факту СК РФ возбудил еще в апреле 2024 года. Позже под домашний арест была помещена бывшая сотрудница Института русского языка имени Пушкина Марина Бальбурова. Вскоре со своего поста была уволена ректор того же института Наталья Трухановская.

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