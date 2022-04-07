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Онлайн-ретейл может отказаться от продажи мяса из-за изменения Минсельхозом правил оформления ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает газета "Известия".

Директор АНО "Институт развития предпринимательства и экономики" Наталья Назарова рассказала, что проект предполагает исключение мяса и пищевых субпродуктов из категории низкого риска. Это означает, пояснила эксперт, что для оформления ВСД продавцам потребуется ветеринарный врач или аттестованный специалист.

"По сути, принятие проекта означает отказ от автоматизированной приемки мясной продукции и переход к ее ручному оформлению", – объяснила Назарова.

В Минсельхозе рассказали, что часто уполномоченные лица предприятий допускают нарушения при оформлении ВСД на мясную продукцию, разрешая оборот содержащего возбудителей опасных болезней животных товара.

В Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что из-за поправок многие торговые сети с большой долей онлайн-торговли не смогут доставлять мясную продукцию. Эксперты также предполагают увеличение стоимости товаров.

Президент АКИТ Артем Соколов пояснил, что по новым правилам ветеринарный врач необходим в каждом магазине или сети маркетплейса. Для офлайн-торговли ситуация проще, так как аттестованный специалист будет необходим лишь в распределительном центре.

По мнению Назаровой, нововведения могут усложнить логистику, из-за чего возможны увеличение количества продуктов с истекшим сроком годности, значительный рост цен и нехватка продукции в обороте.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом. Что касается зерна и масла, то объемы их производства, по его словам, в 1,5 раза превышают утвержденные доктриной нормативы. Между тем обеспеченность страны собственным картофелем, молоком и овощами в настоящее время превышает 80%.

