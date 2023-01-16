Конькобежка Журова рассказала, что причиной госпитализации Костомарова мог стать костюм

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предполагает, что причиной госпитализации фигуриста Романа Костомарова мог стать его сценический костюм. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам спортсменки, такие костюмы совершенно не предназначены для выступления на улице в мороз.

"Выйти, одетым полностью, закрыв лицо шарфом, это одно. А выйти и дышать холодным воздухом, да еще и в сценическом костюме, конечно, это совсем другое", – подчеркнула Журова.

По словам чемпионки, раньше для уличных тренировок и выступлений использовались более плотные костюмы, под которые спортсмены надевали дополнительную теплую одежду.

Также Журова отметила, что катание на открытом катке в приболевшем состоянии в мороз может привести к серьезным последствиям.

"Например, у тебя уже есть простуда, а ты идешь на открытый воздух. Если ты здоровый, то ничего такого особенного нет, но опять же в зависимости от температуры. Если это 10 градусов, это одно дело, а если это 25, то совсем другое", – добавила спортсменка.



Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах фигурист выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Уточняется, что Костомарова направили в медучреждение в Коммунарке для прохождения процедуры искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Подобная процедура проводится лишь в экстренных случаях.

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