Тарасова не подтвердила ампутацию ноги фигуристу Костомарову

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможной ампутации части ноги у фигуриста Романа Костомарова, который был госпитализирован с пневмонией, сообщает телеканал "360".

"Конечно, переживаем. Это страшно для любого человека", – сказала Тарасова.

Однако тренер не стала подтверждать врачебные планы насчет ампутации, так как в последнее время не связывалась ни с Костомаровым, ни с медиками. Кроме того, Тарасова не слышала о гангрене и дала совет не тревожить семью фигуриста.

Ранее сообщалось, что у фигуриста Костомарова началось отмирание конечностей, из-за чего ему может грозить ампутация. Несмотря на то что спортсмен приходит в создание, он еще не говорит. Однако уже понимает, что ежедневно к нему приходит жена.

Кроме того, появилась информация, что у фигуриста обнаружили гангрену, поэтому врачи проводят консультации на тему ампутации части ноги. Также отмечается, что организм фигуриста не готов к хирургическому вмешательству.



Стало известно о состоянии сердца госпитализированного фигуриста Костомарова

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