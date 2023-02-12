Музыкальный критик призвал не отменять Басту, Егора Крида и МакSим

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец раскритиковала рэперов Басту, Егора Крида и певицу МакSим за "жуткие наколки" и "сомнительные вокальные данные". Омбудсмен считает их недостойными быть участниками детских шоу. Рассказываем подробности и выясняем, стоит ли "отменять" этих артистов.



"Наставники сомнительной ориентации"

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что рэперы Баста (Василий Вакуленко), Егор Крид и певица МакSим (Марина Абросимова) являются недостойным примером для молодежи. По мнению омбудсмена, они не должны быть наставниками в детских шоу.





Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Наставники сомнительных сексуальной ориентации и вокальных данных, жуткие наколки, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром.

Волынец добавила, что получает жалобы от родителей на этих артистов. "Неужели в нашей огромной стране больше нет кандидатов в наставники, кроме этих не выдерживающей критики персонажей? <...> Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго они дезориентируют их и подталкивают к пропасти", – написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что намерена подготовить обращение в компетентные органы. Волынец уточнила, что речь идет о заявлении в прокуратуру, сообщает "Газета.ру". При этом омбудсмен пояснила, что не ставит перед собой цель добиться возбуждения уголовных дел против Басты, Крида и МакSим. В качестве альтернативных наставников, которые "несут доброе, вечное, разумное", она предложила таких исполнителей, как Shaman (Ярослав Дронов) и Виктория Черенцова.

После заявлений Волынец в соцсетях разгорелась дискуссия относительно "отмены" Басты, Крида и МакSим. Часть родителей поддержали ее позицию. "Есть наколки – твое дело. Дома пусть голыми ходят. Но когда ты среди детей, надо их закрывать. И одежда должна быть соответствующей", – написал один из комментаторов.

Другой пользователь, наоборот, вступился за артистов. "Они трое прекрасные, душевные люди, которые действительно хорошие! Василий так вообще очень хороший человек, добрый, отзывчивый! МакSим – тоже, верующая девушка, хорошая! И Егор, он, может быть, и не очень хорошие песни стал петь, но он как человек тоже вовсе не плохой!" – подчеркнул юзер.



"Ни в чем крамольном не замечены"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Эстрадный образ таких артистов, как Баста, Егор Крид и МакSим не должен становиться препятствием для их участия в детских шоу, заявил Москве 24 музыкальный критик Евгений Бабичев.





Евгений Бабичев музыкальный критик Вопреки опасениям, они с точки зрения воспитания нового поколения абсолютно безопасны. Важно смотреть не на внешнюю оболочку в виде татуировок, а на суть. Обсуждаемые музыканты ни в чем крамольном не замечены. Поэтому поводов для их срочной замены лично я не вижу.

Баста и Егор Крид работают в одном жанре рэп-музыки, но при этом у них несколько различаются стиль и аудитория, отмечает специалист. "Ядро фанбазы Крида находится в диапазоне от 12–13 до 25 лет. Поклонники Басты в среднем постарше – в районе 30. У него более углубленное творчество. Один из его самых популярных треков "Сансара" вполне поют под гитару взрослые и в 40–45 лет", – говорит Бабичев.

На музыке 39-летней певицы МакSим выросло уже не одно поколение, продолжает эксперт. Ее песня "Знаешь ли ты" получила статус неофициального гимна фанатского движения московского "Спартака". По мнению критика, обвинения в том, что у певицы слабые вокальные данные, бессмысленны. "Это ее стиль. Она органична в исполнении собственных песен. В них не нужны богатые вокальные данные или бешеные диапазоны голоса", – объясняет он.

Бабичев также оценил музыку предложенных детским омбудсменом альтернативных наставников. По мнению эксперта, такого артиста, как Shaman, не хватало отечественной эстраде.





Евгений Бабичев музыкальный критик Наконец-то из молодежи появился неограненный алмаз, который, возможно, сможет добиться больших успехов. У него шикарные вокальные данные.

По словам специалиста, творчество Ярослава Дронова довольно универсально и подходит для очень широкой аудитории. "Он работает на зрителя внутри страны. На концерт Shaman спокойно можно прийти всей семьей, эта музыка нравится и двадцатилетним, и пятидесятилетним. Но он не тинейджерский артист. Под его музыку подростки не пойдут клубиться", – полагает Бабичев.

Из всех перечисленных исполнителей Виктория Черенцова наименее известна, и пока что ей не удалось стать артисткой категории "А", заключил критик.

