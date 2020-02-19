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Общество

19 февраля, 17:28

Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на шоу "Голос. Дети"

общество

Фото: скриншот видео youtube.com/Ксения Собчак

Певица Алсу подтвердила, что покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети" на Первом канале.

"Я признаюсь: да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала", – сказала Алсу в интервью Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

По словам певицы, СМС для голосования за участников платные. При этом с одного телефона можно отправить максимум 20 сообщений, однако у Алсу есть два номера, поэтому она отправила 40 СМС в пользу Микеллы.

Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что дочь Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов. Первый канал начал проверку.

24 мая все финалисты шестого сезона шоу "Голос. Дети" были объявлены его победителями: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова.

Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске.

Перед этим Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона "Голос. Дети". Компания Group-IB, расследующая ход голосования, выявила факт массовой автоматизированной отправки СМС за одного участника.

Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более восьми тысяч сообщений. Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения итогов голосования не зафиксировано.

Известно, что на СМС и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей. По опросу ВЦИОМ, порядка 61% зрителей, знакомых с результатами шестого сезона, назвали оценки победительницы необъективными.

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