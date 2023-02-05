Наставниками нового сезона "Голос" стали Пресняков, Гагарина, Баста и Беляев

Фото: vk.com/vl_presnyakov

Первый канал назвал имена наставников нового сезона песенного шоу "Голос", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Наставники команды в "Голос-11": Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев", – рассказали на Первом канале.

Подчеркивается, что для Преснякова предстоящий сезон станет дебютным. Беляев ранее стал полуфиналистом второго сезона проекта.

Пресс-служба телеканала сообщила, что съемки "Голос-11" стартуют в Москве. Участниками нового сезона станут музыканты из Астрахани, Екатеринбурга, Перми, Минска, Ташкента, Тольятти и других городов.

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против ряда российских артистов. В их число попали Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков, Дима Билан, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, а также некоторые другие актеры и исполнители.

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