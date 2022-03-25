Михаилу Боярскому запретили въезд в Латвию

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс внес в список нежелательных лиц Михаила Боярского и еще пять российских деятелей культуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Помимо Боярского, за активную политическую поддержку действий властей РФ под ограничения подпали рэпер Тимати (Тимур Юнусов), актеры Сергей Безруков и Игорь Угольников, актриса Мария Шукшина и певица Юлия Чичерина.

"Решение министра иностранных дел предусматривает введение запрета на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок", – говорится в сообщении.

Накануне Латвия запретила 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок. В список нежелательных лиц попали Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов и другие.