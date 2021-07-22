Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии

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Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказала представитель артистки, пишет РИА Новости.

"Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Пока ничего, к сожалению, не могу сказать. Стабильно тяжелое", – рассказала собеседница агентства.

Певицу Марину Абросимову госпитализировали с 40-процентным поражением легких 15 июня. Позже исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы, при этом тесты на COVID-19 у нее были отрицательные.