Менеджер Макsим сообщила о стабильно тяжелом состоянии певицы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, сообщает РБК со ссылкой на слова ее PR-менеджера Яна Богушевская.
"На данный момент могу сказать, что состояние Марины [Абросимовой] по-прежнему стабильно тяжелое", – заявила Богушевская.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отказе правого легкого у певицы и увеличения в нем кист и полостей по данным рентгена. Кроме того, в каналах сообщалось, что последствием проблем с легкими стало увеличение левых отделов сердца.
PR-менеджер не стала комментировать эту информацию, сославшись на врачебную тайну.
Певицу Марину Максимову госпитализировали с 40-процентным поражением легких 15 июня. Позже исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы, при этом тесты на COVID-19 у нее были отрицательные.
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