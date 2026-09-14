Бородин призвал привлечь Рому Зверя к административной ответственности за мат на концерте

12 сентября во время выступления группы "Звери" в Москве произошел инцидент. Фронтмен коллектива Рома Зверь неожиданно снял наушник и разразился беззвучной (мимо микрофона) нецензурной тирадой. Теперь в соцсетях гадают, кому было адресовано негодование исполнителя. Подробности – в материале Москвы 24.

"Можно, конечно, без мата, но прав"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anastasia____ro

12 сентября группа "Звери" выступила на одной из столичных площадок. Во время исполнения фронтмен Рома Зверь снял наушник, отошел от микрофона, прислушался к зрителям и разразился короткой, но эмоциональной речью. Ролики с выступления завирусились в Сети, и пользователи принялись расшифровывать по губам послание певца – самой популярной версией стала переполненная матом реплика.

Исполнитель сопроводил темпераментную речь активной жестикуляцией. Однако в Сети появилась альтернативная теория: некоторые пользователи предположили, что Рома обратился не к зрителям, а к техническим специалистам, которые якобы не так настроили звук.

Ситуация вызвала большой резонанс. Некоторые комментаторы осудили поведение исполнителя.

"После такого блевотного поведения сдал билет на концерт во Владивостоке. Советую всем сделать так же", "была на их концерте, самый "никакой" концерт в моей жизни. Даже то, что сняла, удалила из телефона", "была на разных концертах, и публика, если рада артисту, всегда поет, если даже слов не знает. <...> Поведение артиста все-таки не совсем допустимо, по моему мнению, на сцене", "если на твоих концертах не поют, а снимают – вопрос к артисту", "так вроде он должен петь, а не мы", "Рома, люди платят, ты танцуешь и поешь, а не наоборот", "бедные люди, пришли на концерт песни послушать, а тут еще и наорали, и обматерили", – написали комментаторы.

При этом многие поддержали фронтмена группы в соцсетях, отметив, что он, как и любой артист на сцене, хочет взаимности и отдачи от зрителя. Те, кто были на концерте, от души поблагодарили "Зверей" за подаренные эмоции.

"Все ценители были в середине или далеко", "артист выкладывается полностью для зрителя и хочет взаимности от зрителей", "я с ним солидарен! Мы уже разучились отрываться: уткнемся в свои экраны и стоим зомбированными", "можно, конечно, без мата, но прав", "Рома – красавчик", "спасибо за этот концерт! Мы вас обожаем!", "самые искренние, настоящие, талантливые и любимые. Спасибо за вашу отдачу!", "было очень круто и атмосферно, пела вместе с вами", "спасибо за этот прекрасный день. Вы лучшие", "Роман в отличной форме, молодец", "были далеко, пели, счастлива, что попала на концерт. Жаль, мало новых песен сыграли, но это и понятно, кому там был их играть", – высказались другие пользователи.

"Эмоции нужно держать при себе"

Фото: Павел Рудченко, Роман Билык. Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rudchenko_pavel; Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

При этом после того, как ролик разошелся по интернету, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал привлечь Романа к административной ответственности, сообщает издание "Абзац".

"В этой истории я призываю силовые структуры, чтобы его привлекли к административной ответственности. Мы сейчас подготовим обращение, чтобы привлекли к административной ответственности за все эти вещи. Надо привлекать, надо ставить на место, а не смотреть на этих, я даже не знаю, как их правильно назвать, этих людей, которые разлагают наше общество и молодежь", – заявил Бородин.

На инцидент отреагировали и представители музыкальной индустрии. Бывший продюсер группы "Мумий Тролль" и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков в разговоре с НСН поддержал Романа и отметил, что ему понятны мотивы поступка певца.

"Если человек пришел на фестиваль, надо уважать всех артистов. Вполне нормально, если лидер "Зверей" остановился и сказал им пару ласковых. Мы теряем очень много времени в реальной жизни, он обратил внимание людей на то, что надо жить, а не смотреть в телефон. Всегда были такие зрители, раньше кто-то пьяным приходил, допустим, всегда есть ложка дегтя. Не сейчас изменилась публика, бывало всякое во все времена", – отметил Бурлаков.

В свою очередь, продюсер Павел Рудченко назвал подобное поведение артиста по отношению к зрителям непозволительным, сообщает "Газета.ру".





Павел Рудченко продюсер Зритель платит за выступление артиста, по сути, содержит реализацию творческого процесса. Могут быть какие-то недомолвки, недовольства, но эмоции нужно держать при себе.

Эксперт добавил, что не может представить подобное поведение на концертах мировых звезд, также и советские артисты не позволяли себе таких вольностей.

"Например, Муслим Магомаев или Иосиф Кобзон не могли себе такое позволить. По отношению к зрителю некую вольность проявляет Григорий Лепс – это его амплуа, и ему зритель прощает такое поведение на сцене и в жизни. А от артистов другого плана, которые всегда держали себя в определенных рамках, с завышенными требованиями по райдеру, иногда необоснованными, подобное поведение я считаю непозволительным", – отметил Рудченко, добавив, что эмоциональный выпад может стоить фронтмену "Зверей" репутации.

Продюсер предположил, что у Романа случился срыв, "он психологически не выдерживает нагрузку", а ранее и вовсе заявил о приостановке концертно-гастрольной деятельности. К слову, в начале июля 2026-го в телеграм-канале группы "Звери" действительно появилось сообщение, что со следующего года коллектив уходит в "творческий отпуск".





Рома Зверь фронтмен группы "Звери" За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв.

Роман также уточнил, что все запланированные до конца текущего года концерты состоятся. В августе во время шоу в "Лужниках" солист также заявил, что группа больше не будет выпускать новые треки, однако после перерыва в год или два все же планирует вернуться к концертной деятельности.

Музыкант, актер, фотограф

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zveri_official

Рома Зверь (настоящее имя – Роман Билык) родился в Таганроге в 1977-м. Будучи школьником, начал играть на гитаре и писать песни. С друзьями создал группу "Асимметрия", после школы поступил в строительное ПТУ в Таганроге, а затем в Донской межрегиональный колледж строительства и экономики.

Музыкант приехал покорять столицу в 2000-м. Тогда же основал группу "Звери", которая выпустила дебютный альбом в 2003-м, а уже в 2004-м коллектив выступил на крупнейшей концертной площадке страны – в "Лужниках". По данным СМИ, коллектив побеждал на премии Муз-ТВ в номинации "Лучшая рок-группа" девять раз.

Впоследствии музыкант окончил режиссерские курсы, а также увлекся фотографией – провел персональную выставку работ в Москве в 2016-м. В 2018-м сыграл в музыкальном биографическом фильме "Лето" о музыкантах Викторе Цое и Майке Науменко. Роль последнего принесла Роману победу в номинации "Открытие года" на премии "Ника".

Рома Зверь женат на бывшей модели Марине Королевой, у супругов двое дочерей.