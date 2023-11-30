30 ноября, 12:30Город
Благоустройство территории завершили рядом со станцией метро "Царицыно"
Рядом со станцией метро "Царицыно" завершили благоустройство территории. На месте котлована, который вырыли для ремонта тоннеля Замоскворецкой линии, появился новый сквер.
По словам заммэра Максима Ликсутова, благоустройство проходит в рамках создания городского вокзала в Царицыно. Там же развивается и инфраструктура. Например, полностью заменили тоннель на участке от станции "Царицыно" до "Кантемировской". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.