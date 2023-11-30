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30 ноября, 12:30

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Благоустройство территории завершили рядом со станцией метро "Царицыно"

Благоустройство территории завершили рядом со станцией метро "Царицыно"

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Рядом со станцией метро "Царицыно" завершили благоустройство территории. На месте котлована, который вырыли для ремонта тоннеля Замоскворецкой линии, появился новый сквер.

По словам заммэра Максима Ликсутова, благоустройство проходит в рамках создания городского вокзала в Царицыно. Там же развивается и инфраструктура. Например, полностью заменили тоннель на участке от станции "Царицыно" до "Кантемировской". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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