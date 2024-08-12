Поезда на МЦД-2 снова начнут останавливаться на станции Царицыно

Станция Царицыно вновь станет доступна для пассажиров второго Московского центрального диаметра. С 12 августа поезда, следующие в центр города, снова будут там останавливаться, несмотря на ремонтные работы. Для этого там построили временную платформу.

В ближайшие дни заработает также и временный мост, который позволит пассажирам проходить к поездам со стороны Каспийской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

