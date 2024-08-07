Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 06:15

Город

Инвесторы отреставрировали 12 исторических зданий в разных районах Москвы

Инвесторы отреставрировали 12 исторических зданий в разных районах Москвы

Стендовая выставка "Мастер и Маргарита: семь историй о романе" открыта до 29 декабря

160 тыс человек посетили фестиваль "Усадьбы Москвы" за первый месяц работы

Новые цифровые сервисы ведения документации ввели в онкостационарах Москвы

Мультимедийную экспозицию "Город будущего" представили в "Зарядье"

Новости часа: Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Второй городской планетарий открылся в Музее космонавтики

Новости часа: Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

"Безопасный город": дополнительный центр госуслуг открылся в Мосгорсуде

"Безопасный город": велопатруль ЦОДД проехал 13 тысяч километров с начала сезона

В разных районах Москвы инвесторы отреставрировали 12 исторических зданий. Так, в порядок привели большую часть доходного дома Синицына в Благовещенском переулке и помещение в здании Центропечати на Тверской улице.

Предприниматели помогают сохранять историческое наследие столицы, а взамен получают возможность развиваться в выгодных локациях. Главное условие для взаимодействия – бережное отношение и тщательная реставрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика