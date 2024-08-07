07 августа, 06:15Город
Инвесторы отреставрировали 12 исторических зданий в разных районах Москвы
В разных районах Москвы инвесторы отреставрировали 12 исторических зданий. Так, в порядок привели большую часть доходного дома Синицына в Благовещенском переулке и помещение в здании Центропечати на Тверской улице.
Предприниматели помогают сохранять историческое наследие столицы, а взамен получают возможность развиваться в выгодных локациях. Главное условие для взаимодействия – бережное отношение и тщательная реставрация.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.