Инвесторы отреставрировали 12 исторических зданий в разных районах Москвы

В разных районах Москвы инвесторы отреставрировали 12 исторических зданий. Так, в порядок привели большую часть доходного дома Синицына в Благовещенском переулке и помещение в здании Центропечати на Тверской улице.

Предприниматели помогают сохранять историческое наследие столицы, а взамен получают возможность развиваться в выгодных локациях. Главное условие для взаимодействия – бережное отношение и тщательная реставрация.

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