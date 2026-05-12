12 мая, 16:42

В мире

Генконсульство в Дубае попросило россиян не посещать учреждение в шортах

Фото: dubai.mid.ru

Генконсульство России в Дубае призвало россиян не приходить в учреждение в шортах. Сообщение размещено в телеграм-канале дипмиссии.

"Наступил тот самый период года, когда путь от парковки до здания ощущается как экспедиция через раскаленную поверхность Меркурия. В связи с этим Генконсульство напоминает: да, на улице плюс 40. Да, мы понимаем. И нет, шорты – это не ошибка. Это выбор. Но – не для посещения консульства", – отметили в ведомстве.

Уточнялось, что за последние дни сотрудники наблюдали разные этапы принятия дубайской погоды, причем некоторые из них были "слишком смелыми" даже для Ближнего Востока.

Генконсульство подчеркнуло, что оно является государственным учреждением, а не внезапно открывшимся пляжным клубом. Вместе с тем охрана уже фиксирует уровень открытости, не предусмотренный международными соглашениями.

В связи с этим Генконсульство рекомендует выбирать юбки – "длиннее талона с номером", обувь, в которой не видно педикюра, и в целом иметь внешний вид "с легким ощущением, что человек пришел в госучреждение, а не на завтрак у бассейна в отеле".

В Генконсульстве искренне сочувствуют установленным нормам, однако дипломатические отношения с жарой "пока не урегулированы".

"Если организм категорически требует шорт, сланцев и внутренней свободы – пляжи Джумейры продолжают работу в штатном режиме. Мы уже видели многое. Не заставляйте нас видеть больше. Генконсульство", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что отельеры на Мальдивских островах предлагают туристам из РФ скидки до 70%. Речь идет о дисконте на проживание в период с мая по июнь. Эти два месяца на Мальдивах могут стать "сезоном больших возможностей" для россиян.

