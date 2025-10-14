Эксперт Калюжин: тошнота и светобоязнь могут быть признаками мигрени

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Мигрень часто сопровождается тошнотой, шумобоязнью и светобоязнью. Об этом газете "Известия" рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

По словам специалиста, у мигрени есть и другие характерные признаки, по которым ее можно отличить от обычной головной боли. Иногда данное состояние сопровождается аурой – эти неврологические симптомы обычно появляются перед болью или же накладываются на мигрень. Они могут проявляться в виде нарушений речи и зрения.

Кроме того, следует посмотреть на характер боли. При мигрени она чаще всего пульсирующая, сосредоточенная с одной стороны головы. При движении болевые ощущения могут становиться сильнее. А головная боль обычно не усиливается при ходьбе и не сопровождается тошнотой или потливостью, отметил эксперт.

"В отличие от мигрени, головная боль напряжения характеризуется тупой, стягивающей болью, которая чаще всего двусторонняя", – добавил Калюжин.

Он объяснил, что мигрень является неврологическим заболеванием, вызванным активацией тройнично-сосудистой системы. На ее возникновение влияют многие факторы, такие как недосып, стрессовые состояния, гормональные изменения, употребление спиртных напитков, голод, обезвоживание. Соблюдение режима сна, правильное питание и физические нагрузки могут помочь избежать ее.

О том, что мигрень хроническая, говорит ее продолжительность, рассказал Калюжин. Если она длится по 15 дней в месяц и более в течение трех месяцев, то необходимо обратиться к специалисту за помощью. Не стоит самостоятельно подбирать лекарства из-за побочных эффектов. После консультации врач назначит триптаны и нестероидные противовоспалительные препараты.

Ранее врач-невролог Ольга Воробьева назвала продукты, которые могут провоцировать мигрень. Среди них красное вино, цитрусовые соки, шоколад, сыр, орехи и колбасные изделия. При появлении первых симптомов специалист посоветовала прилечь в тихом затемненном месте.

