IT-эксперт Горелкин предложил альтернативу запрету Minecraft в РФ

Мошенники начали обманывать детей через чаты игры Minecraft, предупредили столичные власти. Как защитить ребенка от виртуальных аферистов и стоит ли запрещать подобные развлечения в целях безопасности, разбиралась Москва 24.

Обман "новыми друзьями"?

По данным ведомства, злоумышленники находят жертву в чатах и переводят общение в Telegram под предлогом обсуждения игровых моментов. Там они представляются сотрудниками кибербезопасности, обвиняют ребенка в передаче координат спецслужбам, угрожают задержанием и после запугивания принуждают красть деньги у родителей, передавая их курьерам. На этом фоне в департаменте призвали предостеречь от подобного обмана близких и друзей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила в своем канале в MAX, что письма по этой теме в организацию не поступали, хотя сообщения о мошенничестве приходят ежедневно.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Пока до конца не ясны детали. Вероятно, речь идет об отдельных игровых серверах, которые не очень популярны, и там могут встречаться мошенники. Судя по всему, схема очень похожа на ту, которую используют для обмана "новые друзья" из ботов знакомств.

Ранее в России неоднократно предупреждали об опасностях в игре Roblox. Киберполиция МВД сообщала о схемах, где детям предлагали выполнять задания за внутриигровую валюту, получая через это доступ к банковским приложениям их родителей.

В итоге Роскомнадзор ограничил доступ к платформе на территории РФ. Как пояснили в ведомстве, причиной блокировки стало обнаружение материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма, призывы к насильственным противоправным действиям и пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

"Перестать стелить соломку"

Мошенники будут использовать любые средства связи, поскольку это их бизнес, объяснил эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в разговоре с Москвой 24.

"Им нужно понимать, где найти много потенциальных жертв. Это могут быть не только Minecraft, но и Roblox, Red Dead Redemption 2, GTA и любые другие онлайн-игры, которые подразумевают общение. Сюда же относятся и мессенджеры", – сказал эксперт.

Поэтому вместо запретов подобных сервисов специалист предложил просвещать детей об угрозах.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Объяснять, что есть нехорошие взрослые, которые могут причинить вред. Такое бывает и в реальной жизни: с детских площадок могут куда-то позвать, но мы же их не запрещаем, а учим детей не разговаривать с незнакомцами, не брать у них шоколад, никуда с ними не ходить.

В онлайн-среде важно делать то же самое, поскольку преступник в реальной жизни и онлайн – по сути, одно и то же, подчеркнул эксперт.

При этом Горелкин предложил родителям установить лимиты на детских картах, чтобы избежать перевода крупных сумм преступникам. А вот с картами взрослых такое решение уже не сработает.

"Аферисты просят детей добраться до денег через банковское приложение, и в таком случае ограничения не помогут, поскольку их реально снять", – отметил Горелкин.

В свою очередь, первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что наведение порядка в информационном пространстве – важная задача.

"Но я против того, чтобы пространство сворачивалось и становилось ограниченным. Одновременно с наведением порядка нужно создавать мотивацию для школьников, например, через спорт, музыку. И она работает: молодые люди не сидят в играх, а, например, осваивают инструменты", – пояснил общественник.

По его словам, если запрещать игровые тенденции, не создавая альтернативы, дети найдут другие лазейки – начнут играть в карты или что-то еще. Minecraft и другие подобные развлечения – "коммерческая вербализация" детей, которые становятся потребителями рекламы. Поэтому, по мнению Пожигайло, нужна умная, сбалансированная политика.





Павел Пожигайло первый зампред комиссии ОП РФ по демографии Можно, например, уделить внимание школьным урокам: музыке, пению, хору, литературным кружкам, конкурсам стихов, рисованию, труду. Это будет работать. Детям, которые поют в хорах, не надо запрещать рэп или любой другой жанр – они это просто не слушают, им неинтересно. Эти тенденции надо поддерживать.

Он добавил, что запреты важны в каких-то ситуациях, но часто крайности рождают протест, особенно когда не предлагается ничего взамен. При этом эксперт признал, что объяснить детям и подросткам азы безопасности в интернете порой бывает сложно.

"Я часто говорю студентам об "эффекте Буратино", который продал азбуку, куртку и пошел в Страну дураков. Папа Карло ему объяснял, что не стоит это делать, но он сорвался. Нужно рассказывать о примерах, когда подросток попадает под влияние мошенников и что из этого выходит", – резюмировал Пожигайло.

В свою очередь, детский и подростковый психолог Надежда Резенова указала, что метод объяснения риска потенциального обмана в интернете зависит от возраста ребенка.

"С малышами можно через сказки. Но вообще, чем честнее взрослые с детьми, тем лучше. Завуалированные разговоры не всегда понятны: обманы в сетях бывают очень жестокими, поэтому лучше говорить прямо", – отметила она в беседе с Москвой 24.

При этом, по ее словам, многие родители боятся называть вещи своими именами.

"Очень важно, когда взрослый делится своим опытом: "Я тоже когда-то ошибался". Нужно делиться чувствами и переживаниями, а не уходить в нотации и мораль – тогда дети не перестают слушать. Каждый вечер стоит спрашивать: "Как прошел день? Что хорошего было?" Тогда ребенку не страшно подойти и сказать: "Я что-то сделал, не пойму, что происходит", – добавила психолог.





Надежда Резенова детский и подростковый психолог Запрет, особенно в подростковом возрасте, только провоцирует его нарушать – это один из главных механизмов взросления. Задача родителей – обезопасить: поговорить о последствиях, разных вариантах. Я бы не запрещала, а делала ставку на эмоциональную безопасность (чтобы ребенок знал, что может прийти к взрослым) и правовую безопасность.

Также важно, чтобы ребенок чувствовал последствия своих поступков. Часто родители из собственной тревоги и контроля "стелют соломку", делая все за детей, и те не приучаются разрешать сложные ситуации. Нужно создавать достаточно безопасные обстоятельства, чтобы ребенок мог справляться с последствиями сам, заключила Резенова.

